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اجتماع الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان ينتهي بالاتفاق على مجموعة نقاط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T12:18:22+0000
اجتماع الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان ينتهي بالاتفاق على مجموعة نقاط

شفق نيوز/ أنهى المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً عقدها في رئاسة الاقليم في العاصمة أربيل.

وذكر بيان مشترك صادر عن المكتبين السياسيين، أنه خلال الاجتماع جرى التباحث بشكل صريح بشأن العلاقات بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان، وإيجاد أرضية ملائمة للتعاون والعمل المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا بأنه بعد مبادرة وزيارة رئيس إقليم كوردستان للسليمانية توفرت أرضية للحوار وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين، والعمل على استعادة الثقة بين الحزبين، والتعاون بين الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار.

واتفق الجانبان على مواصلة الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني كمبدأ للعمل المشترك، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للتباحث حول العملية الانتخابية المقبلة لبرلمان كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع أكدا على مساندة ودعم الجانبين لحكومة إقليم كوردستان، والمؤسسات الشرعية، واستمرار حظر الحملة الاعلامية ضد بعضهما البعض.

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