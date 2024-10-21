اثنت على الالتزام بالديمقراطية.. رومانوسكي تحث قوى كوردستان على دعم انتقال سلمي للسلطة

شفق نيوز/ اثنت سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا رومانوسكي على مواطني اقليم كوردستان لالتزامهم بالديمقراطية وإتمام الانتخابات التشريعية في كوردستان بنجاح.

وقالت رومانوسكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تتقدم الولايات المتحدة بالتهنئة لمواطني إقليم كوردستان العراق وكافة القوى السياسية على إتمام انتخابات برلمان الإقليم بنجاح".

واضافت أن "موظفي البعثة الأمريكية في العراق راقبوا العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع بالإقليم خلال يومي 18 و20 تشرين الأول. إننا نثني على مواطني إقليم كوردستان العراق لالتزامهم بالديمقراطية".

وتابعت سفيرة الولايات المتحدة؛ أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أقرّت بأنها واجهت صعوبات في عملية التحقق من البصمات خلال العملية الانتخابية، ونحن نحث المفوضية على معالجة هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في عام 2025".

وحثت "الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأخير، كما ندعو جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية. إن تشكيل حكومة جديدة سيتيح لإقليم كوردستان تعزیز مؤسساته الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز عمل الإقليم بوصفه جزءاً من عراق آمن ومستقر وذو سيادة".