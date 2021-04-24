سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اثنتي عشرة حالة وفاة و ١٠٣ إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T14:01:10+0000
اثنتي عشرة حالة وفاة و ١٠٣ إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، تسجيل اثنتي عشرة حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من قامشلي وثلاثة من دير الزور ورجلين آخرين من ديرك وامرأتين من الحسكة وأخرى من دير الزور ورابعة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٨ ذكور و ٥٥ إناث.

واشار إلى أن الاصابات الجديدة جاءت؛ ١٩ حالة في الحسكة، ١٥ حالة في القامشلي، ١٤ حالة في ديرك، ٥ حالات في عامودا، ٤ حالات في كركى لكى، حالة واحدة في جل آغا، حالة واحدة في تل تمر ، ٢٠ حالة في دير الزور، ١٦ حالة في مخيم روج، ٨ حالات في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٩٢٥ حالة منها ٥٠٧ حالات وفاة و ١٥١٣ حالة شفاء.

related

ثلاث وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-04 11:17:30
ثلاث وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-26 10:19:55
30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

الإدارة الذاتية تسمح بفتح محلات الحوالات والصرافة ليوم واحد أثناء حظر التجوال الكلي

Date: 2021-04-18 10:50:13
الإدارة الذاتية تسمح بفتح محلات الحوالات والصرافة ليوم واحد أثناء حظر التجوال الكلي

حالتا وفاة و 9 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-18 09:44:33
حالتا وفاة و 9 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-03-25 11:35:08
ثلاث وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

أربع وفيات و304 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-05 11:43:09
أربع وفيات و304 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد بمنطقة الإدارة الذاتية

Date: 2021-04-18 11:12:20
ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد بمنطقة الإدارة الذاتية

ثلاث حالات وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-21 10:06:49
ثلاث حالات وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا