اثنتي عشرة حالة وفاة و ١٠٣ إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، تسجيل اثنتي عشرة حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من قامشلي وثلاثة من دير الزور ورجلين آخرين من ديرك وامرأتين من الحسكة وأخرى من دير الزور ورابعة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٨ ذكور و ٥٥ إناث.

واشار إلى أن الاصابات الجديدة جاءت؛ ١٩ حالة في الحسكة، ١٥ حالة في القامشلي، ١٤ حالة في ديرك، ٥ حالات في عامودا، ٤ حالات في كركى لكى، حالة واحدة في جل آغا، حالة واحدة في تل تمر ، ٢٠ حالة في دير الزور، ١٦ حالة في مخيم روج، ٨ حالات في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٩٢٥ حالة منها ٥٠٧ حالات وفاة و ١٥١٣ حالة شفاء.