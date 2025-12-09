اثر انفجار وقع داخله .. اندلاع حريق بمصنع للحديد والصلب في اربيل

شفق نيوز - اربيل

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مصنع للحديد والصلب بأربيل إثر انفجار وقع داخل مبناه، ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه حتى اللحظة.

وبحسب مصدر محلي لوكالة شفق نيوز"، فإن الانفجار وقع بسبب وجود كمية من المواد المتفجرة القديمة الممزوجة في الحديد الخردة في مستودع المصنع. وعندما اختلطت هذه المواد في فرن الصهر وارتفعت درجة حرارتها، حدث انفجار داخل فرن أو مستودع صهر الحديد في المصنع، مما أسفر عن اندلاع النيران.

من جانبه، أكد شاخوان سعيد، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، للوكالة وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق والعمل حالياً على السيطرة على النيران.