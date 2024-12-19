اتهامات فساد في السليمانية.. شركة تبني جسراً بمليون دولار وتحصل على أرض بقيمة 25 مليون دولار

شفق نيوز/ أثار رئيس تيار الموقف، علي حمه صالح، جدلاً واسعاً بعد اتهامه شركة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بالاستفادة من صفقة وصفها بـ"غير عادلة" في السليمانية، تضمنت بناء جسر بقيمة مليون دولار، مقابل حصول الشركة على أرض تقدر قيمتها بين 25 و30 مليون دولار.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وجه حمه صالح رسالة مباشرة إلى محافظ السليمانية، هافال أبو بكر، والسلطات المحلية، متهماً الاتحاد الوطني الكوردستاني باستغلال نفوذه للاستحواذ على أراضٍ عامة بأسعار منخفضة.

وأوضح أن الشركة حصلت على مساحة كبيرة من الأراضي الواقعة في المنطقة الصناعية بالسليمانية، معتبراً أن الصفقة تفتقر إلى العدالة وتُعد نموذجاً للفساد المالي والإداري.

وأضاف حمه صالح أن هذه الأراضي، التي سيتم بيعها وفق قانون بيع وتأجير أملاك الدولة، تبلغ قيمتها الحقيقية بين 25 و30 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يمتلك سيطرة شبه كاملة على موارد المدينة ومقدراتها.

ورغم انتقاده الحاد للصفقة، أقر حمه صالح بأن الوضع في السليمانية لا يزال أفضل نسبياً مقارنة بأربيل، حيث تُمنح الأراضي دون تنفيذ أي مشروعات عليها، على حد تعبيره.