اتهامات بتهريب لحوم فاسدة إلى السليمانية بـ 700 دولار للطن

شفق نيوز/ وجه رئيس حركة "هەڵوێست" علي حمة صالح، اتهامات خطيرة بشأن تهريب لحوم مجمدة غير مطابقة للمواصفات إلى السليمانية، مؤكداً أن عمليات التهريب تحدث بشكل يومي، حيث تدخل حوالي 10 شاحنات من اللحوم المهربة دون إجراء أي فحوصات صحية، ويُباع الطن الواحد منها بسعر 700 دولار.

ونشر حمة صالح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قائلاً: "ما الجريمة الأكبر من هذا؟! لقد تأكدتُ من التفاصيل الليلة الماضية؛ حيث يتم إدخال 10 شاحنات محملة بلحوم غير قانونية إلى السليمانية كل ليلة دون أي فحص أو رقابة".

وأشار حمه صالح إلى أن حجم التهريب ضخم، قائلاً: "يتم تداول 175 ألف دولار يومياً من تجارة اللحوم المهربة، ويتم التنسيق لضمان دخولها".

واختتم تصريحه بالتساؤل عن مسؤولية الجهات المعنية في مواجهة هذه الجرائم وما وصفه بـ"الفساد الممنهج".

وتأتي هذه الاتهامات في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأغذية في إقليم كوردستان، حيث تزايدت تقارير تشير إلى انتشار تهريب اللحوم المجمدة وغير المطابقة للمواصفات الصحية إلى الأسواق.

ويمثل هذا الأمر تحدياً كبيراً للسلطات الرقابية، في وقت تزداد فيه الدعوات لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحدود وحماية المستهلك من مخاطر هذه المواد التي تدخل بطرق غير قانونية وتُباع بأسعار مخفضة مقارنة باللحوم المحلية، مما يثير تساؤلات حول عمليات الفحص والمراقبة الصحية في منافذ الدخول.

يشار إلى أن إدارة قضاء السليمانية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء المحظورة خلال عملية أمنية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وذكرت في بيان، أن الفرق المشتركة عثرت على 335 كيلوغراماً من اللحوم المحظورة في منزل بشارع "آشتي"، حيث كان صاحبها يخطط لبيعها كلحوم طازجة في الأسواق المحلية.