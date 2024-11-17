اتهامات باقتطاع 670 دولاراً لكل ناقلة وقود تدخل حدود السليمانية

شفق نيوز/ وجه مقرر تيار الموقف في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح، يوم الأحد، اتهامات "خطيرة" بفرض رسوم غير رسمية على ناقلات الوقود التي تدخل حدود محافظة السليمانية، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود على المواطنين.

وكتب حمه صالح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نقلاً عن عدد من سائقي الشاحنات، إن "كل ناقلة تحمل وقود الديزل أو المشتقات النفطية التي تدخل حدود السليمانية، يتم فرض مبلغ 670 دولاراً عليها، يُخصص منها 30 دولاراً لمندوب خاص، و650 دولاراً للحزب الذي يدير العملية من دون إصدار أي إيصال حكومي".

وأوضح، أن هذه الأموال تُضاف إلى تكلفة الوقود، مما يساهم في رفع الأسعار على المواطنين، مشيراً إلى أن الرسوم تشمل أيضاً 300 دولار للإجراءات الإدارية، و500 دولار للإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى 100 ألف دينار عراقي لفحص الناقلة، دون أن تدخل هذه المبالغ في خزينة الحكومة.

ودعا حمه صالح الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه الرسوم التي وصفها بأنها عبء إضافي على المواطنين، مؤكدًا ضرورة معالجة القضية بشكل عاجل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكو فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان، لاسيما السليمانية، مع تزايد الاتهامات بوجود تدخلات حزبية في إدارة ملف الوقود والرسوم المرتبطة به.