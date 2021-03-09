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اتفاق أولي.. ألمانيا تدعم قوات البيشمركة عبر عدة مشاريع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-09T15:12:45+0000
اتفاق أولي.. ألمانيا تدعم قوات البيشمركة عبر عدة مشاريع

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إبرامها اتفاقاً أولياً مع الجيش الالماني يتضمن تقديم عدة مشاريع لصالح قوات البيشمركة، واصفة بان تلك المشاريع "مهمة وذات اهتمام بالغ".

وكتب وزير البيشمركة شورش اسماعيل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، انه جرى خلال مراسم خاصة التوقيع على مسودة عدد من المشاريع المتنوعة المقدمة من القوات الالمانية الى وزارة البيشمركة.

واوضح اسماعيل، خلال مباحثات مع قائد قوات المانيا الاتحادية في الاقليم الكولونيل هولغر كونكل ونائب القنصل الالماني في اربيل كارتين جاسجكي، أن المشاريع الألمانية لصالح البيشمركة "مهمة وذات اهتمام بالغ".

وأضاف أن المشاريع المقدمة من قبل الجيش الألماني "مضي قوات البيشمركة من خلالها الى مراحل اكثر اشراقا وتطورا"، معبرا عن شكره لحكومة ألمانيا وجيشها.

من جانبه، قال قائد القوات الالمانية في الاقليم ان بلاده ستستمر في التعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة وحكومة اقليم كوردستان.

وأشار إلى أنه "فضلا عن المشاركة المسبقة في مشروع الاصلاح والتدريب والتأهيل، فإن ألمانيا ترغب عن طريق هذه المشاريع الجديدة توسيع خطوات الاصلاح في الوزارة وان تكون التوجهات اكثر اشراقا".

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