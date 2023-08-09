اتفاق كوردي - تركي على حل أزمة ازدحام منفذ ابراهيم خليل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة منفذ ابراهيم في اقليم كوردستان العراق، يوم الاربعاء، الاتفاق مع الجانب التركي على حل ازمة ازدحامات السياح.

جاء ذلك في اجتماع عقده وفد تركي زار المنفذ مع الجانب الكوردستاني يحسب بيان لإدارة المنفذ ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن "الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على العمل لتقليل ازدحامات السياح في المنفذ وتقديم تسهيلات أكثر".

واضاف البيان ان "الجانبين اتفقا أيضا على تطوير التبادل التجاري عبر المنفذ وتقليل الروتين".