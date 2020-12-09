اتفاق على إنشاء نقاط مراقبة روسية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، عن إجراء تفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وضباط روس وضباط من الجيش النظام السوري في بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وتتقاسم “قسد” وقوات النظام السوري في عين عيسى (55 كيلومترًا شمالي الرقة) نقاط التماس الأولى مقابل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بينما تنتشر القوات الروسية في الخطوط الخلفية.

وقالت المصادر وكالة مراسل شفق نيوز، إنّ الأطراف الثلاثة عقدوا الإجتماع في إحدى القواعد الروسية بالقرب من بلدة عين عيسى وتوصلوا إلى تفاهم بإنشاء ثلاث نقاط عسكرية مشتركة بين الأطراف المذكورة لمراقبة وقف إطلاق النار وخروقات فصائل موالية لتركيا بعد تزايد قصفها في الآونة الأخيرة على مركز وأطراف بلدة عين عيسى والذي أدى لوقوع ضحايا مدنيين وجرح آخرين وحركة نزوح من البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ القوات الروسية باشرت بعد الاجتماع بإنشاء هذه النقاط على أطراف البلدة بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية لمراسل وكالة شفق نيوز أنّ المجلس العسكري السرياني التابع لقسد أحبط ظهر اليوم الأربعاء محاولة تسلل للفصائل الموالية التركية على قرية أم الكيف الواقعة في ريف بلدة تل تمر وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى دون التأكد من عددهم دون أنّ تحرك القوات الروسية ساكناً باعتبارها الطرف الضامن لوقف إطلاق في هذه المناطق.