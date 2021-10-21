اتفاق على توسيع العلاقات التجارية بين السليمانية وفرنسا

شفق نيوز/ اتفقت فرنسا وإدارة السليمانية، على تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وذلك خلال لقاء جمع القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان والمحافظ هفال ابو بكر، اليوم الخميس.

وقالت إدارة محافظة السليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ السليمانية هفال ابو بكر والقنصل العام لفرنسا في كوردستان ئۆلیڤەر دیکۆتینی اتفقا خلال لقاء في ديوان المحافظة على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والسليمانية.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات المتواجدة في فرنسا وكذلك في كوردستان في تطوير العلاقات العامة بين الجانبين، مشيرين إلى أهمية الدعم الفرنسي في شتى المجالات وأهمها الجانب العسكري وخصوصا في دعمها لقوات البيشمركة خلال الحرب على داعش.

من جانبه أكد القنصل العام لفرنسا ئۆلیڤەر دیکۆتینی، دعم بلاده لتطلعات الاقليم في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.