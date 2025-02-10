اتفاق بين بغداد وأربيل على تنفيذ قانون مستحقات موظفي كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان في اجتماع جرى عقده اليوم، في العاصمة بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، والذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق".

وأضافت أن "الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم"، مبينة أن "حكومة إقليم كوردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، حيث تم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين".

وعدت الوزارة هذا الاتفاق "خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم حول قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في العراق".

وقضية دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان كانت من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث كانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفع المستحقات لفترات طويلة. لكن الجهود الأخيرة بين الجانبين تبشر بحل قريب لهذه الأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين ويحسن الوضع المالي للمنطقة.