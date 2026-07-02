الاتحاد الوطني والجيل الجديد يوقعان اتفاقاً رسمياً لـ"توحيد المواقف"

شفق نيوز- السليمانية

شهدت مدينة السليمانية، يوم الخميس، توقيع اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة الجيل الجديد، بهدف توحيد مواقف الطرفين داخل كوردستان وأمام البرلمان الاتحادي، فيما تضمن الاتفاق عدة بنود بهذا الصدد.

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، أن الاتفاق "ليس موجهاً ضد أي طرف"، وأنه يمد يد التعاون إلى جميع القوى السياسية".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني، بافل جلال طالباني، أن الاتفاق يتضمن ملفات وقضايا "في غاية الأهمية" تمس حياة المواطنين، مشدداً على أن الاتحاد الوطني والجيل الجديد سيعملان معاً من أجل "تقديم أفضل الخدمات لأهالي إقليم كوردستان".

وتضمن الاتفاق بنودا عدة، منها: توحيد المواقف داخل برلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي لدعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

وأيضا: إعداد وإقرار مشاريع قوانين من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولا سيما في قطاعات الصحة، والتربية، وجميع القطاعات الخدمية، والضرائب والرسوم.

كما شمل: يتعهد الطرفان بالعمل داخل الحكومة المقبلة لإقليم كوردستان على تنفيذ ما يأتي: منح سلف الزواج للشباب، تخفيض أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى، وتقليل الضرائب والرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد، وإنشاء مؤسسة مختصة بالتوظيف وفرص العمل، وحسم ملفات المعلمين والموظفين المؤقتين والعاملين بعقود.

وعلى المستوى الاتحادي، تضمن الاتفاق: توحيد المواقف السياسية داخل مجلس النواب العراقي بشأن حقوق إقليم كوردستان، ولاسيما الموازنة، والاستحقاقات المالية لمواطني الإقليم، وملف المناطق المتنازع عليها، وقوات البيشمركة، والعمل المشترك لضمان حماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ضمن إطار النظام الاتحادي.