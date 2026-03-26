روبيو ومسرور بارزاني يبحثان الهجمات التي تستهدف مواقع داخل العراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لبحث التطورات الأمنية في العراق والمنطقة.

وبحسب بيان للخارجيّة الأميركية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أكد روبيو خلال الاتصال، دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان، مشيداً بدور قوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا التحديات الأمنية الراهنة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف مواقع داخل العراق، وسبل حماية البعثات الدبلوماسية والقوات الدولية.

كما شدد الوزير الأميركي، على أهمية الحفاظ على استقرار العراق وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار دعم بلاده للإقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب مسرور بارزاني، عن تقديره للدعم الأميركي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، قدم ماركو روبيو، تعازيه ومواساته لمسرور بارزاني،وتضامنه مع ضحايا البيشمركة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

من جانبه، عبر رئيس الحكومة عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الأمريكي على اتصاله ومواساته.

وفي محور آخر من المباحثات، جرى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات الاقتصادية الراهنة.