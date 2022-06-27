اتصالات كوردستان تحل مشكلة إنقطاع الأنترنت عن ثلاثة طلبة لامتحانات الخارج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، تزويد طلبة جامعيين بالانترنت خلال فترة قطعه لإجراء امتحاناتهم في جامعات أجنبية خارج العراق عبر الدراسة "الاون لاين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، إيقاف الإنترنت من الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 10:30 صباحا أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال الخط الساخن للمواطنين في وزارتنا، طلب ثلاثة طلاب تزويدهم بالإنترنت في نفس الوقت المخصص لقطعه من أجل إجراء امتحاناتهم عبر الإنترنت مع جامعات في الخارج".

وأضافت، "بعد مباحثات بين (آنو جوهر) وزير المواصلات والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان ومدير جامعة صلاح الدين وبالتنسيق مع المركز الثقافي بالجامعة تقرر تخصيص قاعة في المركز لهم على ان يتم تقديم دليل للمركز بأن هناك طلبة في اتصال مع جامعة أجنبية وانه ستجري امتحانات حاليًا".

ودعت الجامعة الطلبة الى "عدم جدولة امتحاناتهم في نفس يوم ووقت الامتحانات العامة في جميع أنحاء كوردستان من أجل تجنب المضاعفات أثناء امتحاناتهم في المستقبل".