اتساع نطاق إضرابات الموظفين في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ يستمر الإضراب عن الدوام لليوم الثاني على التوالي في السليمانية، يوم الاثنين، احتجاجاً على عدم توزيع الرواتب في عدد من الدوائر والمؤسسات الخدمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن موظفي دائرة كاتب العدل الثانية في السليمانية، وموظفيّ مكتب البطاقة الوطنية في إدارة رابرين، قرروا مقاطعة العمل اليوم.

وأشار إلى أن موظفيّ المديرية العامة للكهرباء في السليمانية يواصلون إضرابهم منذ يوم أمس الأحد، والمضي بالإضراب لحين توزيع الرواتب.

وبين مراسلنا أن موظفيّ مديرية مرور السليمانية عادوا اليوم للعمل بعد إعلانهم يوم أمس مقاطعة الدوام، إلا أنهم استأنفوا تسيير معاملات المواطنين ممهلين الحكومة أسبوعاً واحداً لصرف رواتبهم المتأخرة.

ويعود سبب اتساع نطاق المقاطعة إلى عدم توزيع الرواتب، وأمس الأحد وبالتزامن مع مقاطعة المعلمين في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين، أعلن موظفو عدداً من المديريات والمستشفيات مقاطعة الدوام احتجاجاً على عدم صرف الرواتب.

ورغم عدم توزيع رواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 حتى الآن، إلا أن مصير رواتب شهر كانون الثاني/ يناير 2024 مجهول ومضى نحو 50 يوماً على استلام آخر راتب.