اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية وكرميان تلتحق بالسليمانية

شفق نيوز/ التحق طلبة جامعة كرميان في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، باحتجاجات زملائهم في جامعة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طلبة جامعة كرميان نظموا تظاهرة مساء اليوم لمساندة زملائهم في السليمانية.

وقبل قليل، صعّد طلبة جامعة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، من وتيرة احتجاجهم حيث قاموا بقطع طريق خارجي حيوي، في وقت يواصل فيه زملاؤهم الاعتصام أمام الجامعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الطلبة المحتجين قاموا بقطع الطريق الرابط بين مدينة السليمانية وقضاء جمجمال، فيما يستمر زملائهم بالاعتصام أمام جامعة السليمانية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر محلي، بقطع الماء عن طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية بعد موجة الاحتجاجات التي مرت بها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

هذا وقد وجه محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم رسالة إلى وزارة المالية ووزارة الداخلية والتعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان طالب بإنهاء مشكلات الطلبة منددا بالوقت نفسه بأساليب العنف المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية في السليمانية تجاه مطالب المحتجين التي وصفها بـ"الطبيعية".

وتظاهر صباح اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة ورانية وإدارة رابرين، للمطالبة بصرف وتحسين المنح المقدمة لهم، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

ونأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بنفسها عن قطع مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في بيان توضيحي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مخصصات الطلبة المالية تم قطعها من قبل مجلس وزراء الاقليم بالعدد (1018) بتاريخ 11 / 2 / 2014 بسبب الازمة المالية".

واضاف، "قبل عام 2014 وبعد إقرار الميزانية من قبل برلمان الاقليم كان يتم تخصيص مبالغ لمخصصات الطلبة وكان يتم صرفها في وزارة التعليم العالي نفسها ولم تعد الى وزارة المالية ابدا ولا علاقة للوزارة بالامر".

واشار البيان الى ان "اي كتاب لم يرد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2021 الى وزارة المالية بشأن مخصصات الطلبة".