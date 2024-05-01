اتحاد نساء كوردستان يُكرِّم 150 امرأة عاملة في يومهن العالمي (صور)

شفق نيوز/ اقام اتحاد نساء كوردستان، يوم الأربعاء، مراسيم خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي شهدت تكريم 150 امرأة عاملة في مختلف المجالات.

وقالت مديرة اعلام اتحاد نساء كوردستان ليا سيف الدين، لوكالة شفق نيوز، "أقمنا اليوم مراسيم خاصة للنساء بمناسبة يوم العمال العالمي حيث تضمنت مشاركة 150 امرأة عاملة في مختلف المجالات ممن يردن الوصول الى الاقتصاد المستقل لهن و يعملن جنبا إلى جنب مع الرجال".

وأضافت ان "في اتحاد نساء كوردستان قسم خاص بتنمية المرأة العاملة"، مشددة على أن "تعمل المرأة في مختلف المجالات دون تمييز".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النساء اللواتي تم اختيارهن في هذه الفعالية هن من العاملات اللواتي لا يمتلكن رواتب حكومية، مبينا أن المراسيم تضمن إقامة فقرات ثقافية وترفيهية.

ويوافق الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، وهي مناسبة يحتفل بها عمال العالم، ويطالبون من خلالها بحقوقهم.

ودعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة سن قانون عصري متقدم يضمن بيئة عمل مناسبة وحياة أفضل للعمال وأسرهم.