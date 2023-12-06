اتحاد معلمي كوردستان يعلن تأييده لـ"الإضراب" ويوجه انتقاداً للسلطات

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان عطا أحمد، يوم الأربعاء، تأييده لـ"إضراب" المعلمين والمحاضرين عن الدوام منذ ثلاثة أشهر، وعده أمراً مدنياً وطبيعياً.

وقال احمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إضراب المعلمين والمدرسين منذ ثلاث اشهر جاء بسبب عدم صرف المرتبات الشهرية لهم والإضراب هو سلوك مدني يلجأ له المواطن في حال لم يحصل على استحقاقه لكن الغريب في الموضوع انه لم يكن هنالك اي رد ولا اي لقاء من قبل الجهات المسؤولة مع تلك الشريحة".

واضاف ان "المعلمين لجأوا إلى الطرق كافة لضمان حقوقهم وذهبوا لبغداد ثلاثة مرات ولم يكن أمامهم سوى الإضراب الذي جاء نتيجة تخلف الحكومة عن صرف رواتبهم".

وبين انه "وفقا للمعلومات الرسمية فإن حكومة الإقليم قامت بتعيين نحو 45 الف مواطن من عام 2014 ولم يكن للمحاضرين المجانيين نصيب من تلك التعيينات علما أن 20٪ من ملاكات وزارة التربية يديرها المحاضرون المجانيون وهنالك مدارس ملاكها بالكامل بما فيهم مدير المدرسة هو من المحاضرين المجانيين".

وأوضح عطا ان "إضراب المعلمين لا تقف ورائه اية جهة حزبية أو سياسية بل هو سلوك مدني وسيعود المعلمون إلى قاعات الدراسة بعد الاستماع لمطالبهم".