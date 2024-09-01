اتحاد معلمي كوردستان يطالب بصرف راتبين خلال أسبوع ويحذر من مقاطعة محتملة

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس اتحاد معلمي إقليم كوردستان، عطا أحمد، يوم الأحد، بصرف راتبيّ الشهرين الماضيين للمعلمين في غضون أسبوع واحد، محذراً من احتمال مقاطعة المعلمين للدوام المدرسي في حال المماطلة بالصرف.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلمين يطالبون بصرف الرواتب المتأخرة لشهريّ تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين خلال الأسبوع المقبل، وبخلاف ذلك أتوقع أن يقوم المعلمون المستاؤون بمقاطعة الدوام، وهو حقهم الشرعي ونحن في اتحاد المعلمين سنكون داعمين لهم في أي خطوة يتخذونها لضمان حقوقهم".

وأشار إلى أن "إضراب العام الماضي بسبب تأخر صرف الرواتب أضرّ بشكل كبير بالعملية التعليمية"، معرباً عن أمله في عدم تكرار هذا السيناريو هذا العام.

ودعا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد إلى "الإسراع بصرف الرواتب والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، لضمان حقوق المعلمين وسائر الموظفين، وحل مشكلة تأخير قوائم الرواتب التي جعلت الكثير من المعلمين غير قادرين على مواصلة دوامهم بشكل طبيعي".

يأتي هذا التصريح مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما لم تُصرف بعد رواتب شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لموظفي إقليم كوردستان، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على انطلاقة العام الدراسي الجديد.