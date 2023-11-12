اتحاد معلمي كوردستان يحذر من عدم المباشرة بالتعليم في مناطق تشهد إضراباً للتدريسيين

شفق نيوز/ حذر اتحاد معلمي كوردستان، يوم الأحد، من عدم المباشرة في العملية التعليمية في مناطق الإقليم التي تشهد إضرابا لاساتذتها ومعلميها سواء على مستوى وزارة التربية او التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس الاتحاد احمد كرمياني في تصريح للصحفيين اليوم إنه لا توجد أية مخاطر تحيط بالعملية التعليمية في الإقليم، ولكن المخاطر تمكن من أن العملية متوقفة في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي منطقتي كرميان ورابرين وفقط الدوام يقتصر على المرحلة الـ12 الإعدادي.

وأضاف أن التدريسيين والمعلمين لديهم القدرة على تعويض الأيام التي توقف فيها الدوام بالنسبة للمراحل غير المنتهية في حدود تلك المناطق.

وتابع بالقول إنه أي وقت يتم فيه استئناف الدراسة في تلك المناطق، فان العملية التعليمية ستعود لطبيعتها"، مؤكدا أن المخاطر تتعلق ببطء استئناف الدراسة في تلك المناطق.

وتشهد محافظة السليمانية وحلبجة وإدراة منطقة كرميان و رابرين المستقلتين تظاهرات مستمرة خاصة في قطاع التعليم احتجاجا على عدم صرف حكومة اقليم كوردستان مرتباتهم للأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تلكؤ الحكومة الاتحادية في تمويل الرواتب.