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اتحاد معلمي كوردستان يبد موقفه من اعادة فتح المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-03T11:57:33+0000
اتحاد معلمي كوردستان يبد موقفه من اعادة فتح المدارس

شفق نيوز/ أعلنت نقابة معلمي كوردستان، يوم الاحد، عن موقف اتحاد معلمي الاقليم من اعادة فتح المدارس في اقليم كوردستان.

وقال رئيس نقابة معلمي كوردستان احمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك اجتماعاً للجنة التنفيذية لاتحاد المعلمين اليوم، لبحث اوضاع العام الدراسي الحالي والاوضاع المعيشية للتدريسيين وتأخر رواتبهم بالاضافة الى الوضع الصحي ايضا مع جائحة كورونا".

وبشأن إعادة فتح فتح المدارس مرة اخرى، اوضح كرمياني، أن "لهذه المسالة ابعاد صحية وننتظر تقييم وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا"، مؤكداً انهم "هم يجب ان يقرروا إمكانية اعادة فتح المدارس مرة اخرى من عدمها".

وكان وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأن هناك اربعة خيارات بشأن دوام المدارس في الاقليم الا انه في الوقت ذاته قال ان القرار النهائي بما يتعلق بهذا الأمر ستتخذه اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اجتماع ستعقده لاحقا.

وقررت اللجنة الحكومية العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان مطلع شهر كانون الاول الجاري تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لغاية 7 – 1 – 2021، بحسب المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة.

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