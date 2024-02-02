اتحاد معلمي كوردستان ممتعض من عدم استئناف ترقية التدريسيين والموظفين

شفق نيوز/ طالب اتحاد المعلمين الكوردستاني، يوم الجمعة، باتخاذ خطوات وقرارات جادة لاستئناف ترقية التدريسيين، وهذا بعد قرار ترقية رتب البيشمركة العسكرية، فيما ينتظر المعلمون والموظفون منذ عشر سنوات استئناف ترقياتهم.

وقالت سكرتارية الاتحاد في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "المعلمين في وضع صعب، ونؤكد مرة أخرى على مذكرة نقابة المعلمين المكونة من أربع نقاط والتي تم رفعها إلى مجلس الوزراء والمتضمنة صرف الرواتب الشهرية في موعدها واستئناف ترقية المعلمين والموظفين وتثبيت المحاضرين أو التعاقد معهم ومساواة رواتب متقاعدي حكومة إقليم كوردستان مع المتقاعدين العراقيين".

وأكدت السركتارية أن "المعلمين يستحقون الترقيات أسوة بإخوانهم الضباط والبيشمركة، في حين صدر اليوم الجدول التاسع لترقية ضباط قوات البيشمركة الكوردستانية، إلا أن ترقية المعلمين لم تبدأ بعد".