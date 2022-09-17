سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد معلمي كوردستان: حكومة الاقليم مازالت تتبع نظام ادخار الرواتب بطريقة خفية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T20:01:20+0000
اتحاد معلمي كوردستان: حكومة الاقليم مازالت تتبع نظام ادخار الرواتب بطريقة خفية

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد معلمي كوردستان عبدالواحد محمد يوم السبت ان حكومة الاقليم ما زالت تتبع نظام ادخار رواتب الموظفين بطريقة خفية. 

وقال محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حكومة الاقليم أوقفت العمل بنظام ترفيع الموظفين في 2016 بسبب الأزمات الاقتصادية و العجز المالي ولم تقم باعادة هذا النظام حتى الآن ورغم أنها قامت بإلغاء نظام ادخار الرواتب في العام 2020 إلا أنه مازال موجودا من خلال عدم اعادة الترفيع للموظفين". 

وطالب محمد حكومة الاقليم بضرورة الاستعجال في اعادة نظام ترفيع الرواتب للموظفين. 

وكانت لجنة المالية في برلمان كوردستان قد اعلنت قبل ايام تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

related

حكومة كوردستان تزف بشرى صرف الرواتب "قريباً"

Date: 2020-11-30 15:22:09
حكومة كوردستان تزف بشرى صرف الرواتب "قريباً"

مالية كوردستان تعلن تقليل نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

Date: 2020-10-14 12:42:12
مالية كوردستان تعلن تقليل نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب الموظفين

Date: 2019-10-16 18:39:27
مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب الموظفين

حكومة كوردستان تقرر صرف رواتب سبعة أشهر لفئة من الموظفين

Date: 2019-11-27 20:38:31
حكومة كوردستان تقرر صرف رواتب سبعة أشهر لفئة من الموظفين

حكومة الإقليم: مجلس الوزراء الاتحادي صادق على إرسال 200 مليار دينار لتمويل الرواتب

Date: 2022-01-12 13:20:02
حكومة الإقليم: مجلس الوزراء الاتحادي صادق على إرسال 200 مليار دينار لتمويل الرواتب

شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

Date: 2022-08-28 07:30:20
شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان بلا استقطاع

Date: 2021-08-24 13:04:43
اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان بلا استقطاع

كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات

Date: 2022-03-19 07:03:15
كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات