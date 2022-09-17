اتحاد معلمي كوردستان: حكومة الاقليم مازالت تتبع نظام ادخار الرواتب بطريقة خفية

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد معلمي كوردستان عبدالواحد محمد يوم السبت ان حكومة الاقليم ما زالت تتبع نظام ادخار رواتب الموظفين بطريقة خفية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حكومة الاقليم أوقفت العمل بنظام ترفيع الموظفين في 2016 بسبب الأزمات الاقتصادية و العجز المالي ولم تقم باعادة هذا النظام حتى الآن ورغم أنها قامت بإلغاء نظام ادخار الرواتب في العام 2020 إلا أنه مازال موجودا من خلال عدم اعادة الترفيع للموظفين".

وطالب محمد حكومة الاقليم بضرورة الاستعجال في اعادة نظام ترفيع الرواتب للموظفين.

وكانت لجنة المالية في برلمان كوردستان قد اعلنت قبل ايام تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.