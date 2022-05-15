اتحاد معلمي كوردستان يطالب بذكرى تأسيسه الحكومة بتوفير الرواتب والأخيرة تهنئه

شفق نيوز/ أعلن اتحاد معلمي كوردستان يوم الأحد عن مجموعة من المطالب لغرض الارتقاء بالواقع التعليمي في وزارتي التربية و التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نطالب حكومة إقليم كوردستان بتوفير ودفع رواتب المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات كل ثلاثين يوما دون تأخير كما وتطالب بصرف مستحقات الترفيعات والعلاوات السنوية أسوة بباقي الوزارات".

وطالب الاتحاد "بتوفير بنايات جيدة للمؤسسات التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتوزيع قطع أراضٍ على جميع الكوادر التعليمية والتدريسية، وتنظيم قانون التقاعد الخاص بالكوادر التعليمية، وكذلك حسم ملف المحاضرين المجانين بتعيينهم على الملاك الدائم أو المؤقت".

واختتم البيان المطالب بالاهتمام بالدراسة الكوردية في المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان.

ويصادف اليوم الخامس عشر من شهر أيار الذكرى الـ(٦٠) لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال بارزاني في بيان "لقد أدّى معلمو كوردستان، في مختلف العصور والمراحل، دوراً ريادياً في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان وتنشئة الأجيال الجديدة وتعزيز الوعي المجتمعي، ما يحتم علينا أن نحيي بإجلال وإكبار مجدهم ونضالهم، فضلاً عن الأدوار التي يمارسها سائر معلمي كوردستان، فهم أصحاب رسالة مقدسة في التربية والتعليم.

ولا شك أن المعلمين قادرون على إعداد مجتمع صحي وسليم عبر تعليم قويم ومتطور، ليساهم بدوره في إعداد جيل وطني ومبتكر، لينضم بعدها إلى مسيرة تنمية كوردستان وازدهارها".

وأضاف أنه "لا يسعني هنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر إلى معلمي كوردستان على ما بذلوه من جهود لمواصلة العملية التربوية والتعليمية بإخلاص على الرغم من الأزمات والمصاعب. آملاً أن تتمكن حكومة إقليم كوردستان، وبدعم الجميع، من تقديم أفضل الخدمات وكل ما يستحقه معلمو كوردستان ويليق بهم".