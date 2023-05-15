اتحاد معلمي السليمانية يحذر حكومة الإقليم

شفق نيوز/ طالب اتحاد معلمي كوردستان فرع السليمانية اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى (61) لتأسيس الاتحاد بصرف الديون التي بذمة حكومة الإقليم نتيجة ادخارها خلال السنوات الماضية إضافة إلى تعيين المحاضرين المجانين، محذرا من عدم تنفيذ المطالب.

وقال دلشاد مجيد مسؤول فرع السليمانية لاتحاد معلمي كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن معلمي كوردستان قدموا ماعليهم خلال مسيرتهم المعطاء وضحوا بالكثير.

وطالب باسم اتحاد المعلمين من حكومة إقليم كوردستان أن تحدد موعد لصرف الديون التي بذمتها من ادخار الرواتب على أن لايزين الموعد عن نهاية عام 2023، كما وطالب الاتحاد بصرف الرواتب الشهرية كل (30) يوماً دون أي تأخير ولأي سببب.

واضاف: يجب العمل على البدء بالترفيعات الوظيفة و الترقيات ومن هذا العام، كما وبين الاتحاد انه يجد من الضروري تعيين المحاضرين المجانين ضمن حدود المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء البالغ عددهم ( 7460) محاضرا مجانيا.

واشار رئيس الفرع إلى أنه على حكومة الاقليم توفير ميزانية ملائمة لوزارة التربية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية من أبنية وكوادر تعليمية و مناهج دراسية، وبناء مدارس جديدة كون الان يوجد في السليمانية حوالي ( 243) مدرسة بدوام مزدوج و ( 9) مراكز مضيفة و(9) بدوام ثلاثي و (4) مدارس آيلة للسقوط.

وحذر فرع السليمانية لاتحاد المعلمين من عدم تنفيذ تلك المطالب مع بدء العام الدراسي الجديد، باللجوء للطرق المدنية في التعبير عن احتجاجها.