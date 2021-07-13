اتحاد متقاعدي كوردستان يحمل الحكومة مسؤولية وفاة متقاعد اثناء انتظاره لاستلام الراتب

شفق نيوز/ حمل اتحاد متقاعدي كوردستان، يوم الثلاثاء، حكومة الاقليم وبالاخص وزارة المالية مسؤولة وفاة احد المتقاعدين اليوم في مدينة السليمانية، اثناء انتظاره لاستلام الراتب.

وقال مسؤول اتحاد متقاعدي كوردستان مكتب السليمانية صادق عثمان لوكالة شفق نيوز، "نشجب وبشدة وفاة احد المتقاعدين في مدينة السليمانية بسبب وقوفه بصفوف استلام الرواتب والذي طال ساعات وفي هذا الجو الحار نتيجة الاهمال الحكومي تجاه المتقاعدين الذين اعطوا خدماتهم لبناء المجتمع طوال فترة وظيفتهم، وهو محط اسفنا".

وتابع، "طالبنا مرارا وتكرارا بان يكون تسليم الرواتب عن طريق الكارت الالكتروني او اي طريقة حديثة خدمة للمواطن، وترك الاسلوب القديم منذ ستينيات القرن الماضي".

واضاف، "لا نرى اي خدمات متوفرة لانتظار المتقاعد امام البنوك لاستلام الراتب لاكثر من 150 متر في فصل الشتاء او الصيف واعمارهم تتجاوز السبعين".

واوضح، "توفي اليوم المتقاعد حسين محمد بسبب الحر والانتظار الطويل, وقد توفي خلال العام الماضي شخصين بسبب الاهمال وانتظار الرواتب".

وأفاد مسؤول صحي اليوم الثلاثاء بوفاة متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما أثناء تسلم راتبه في محافظة السليمانية.

وقال مدير إسعاف السليمانية لوكالة شفق نيوز، إنه في تمام الساعة التاسعة صباحا تم نقل متقاعد يُدعى محمد حسین من موالید 1946 أُغشي عليه عندما كان ينتظر في الطابور لتسلم راتبه التقاعدي في مصرف منطقة "تانجرو" في السليمانية.

وأضاف أن المسعفين نقلوا الرجل المسن إلى مستشفى "شار" في السليمانية ليتوفى هناك.