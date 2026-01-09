اتحاد علماء كوردستان يدين هجمات الجيش السوري في حلب: انتهاك صارخ ضد المكوّن الكوردي

شفق نيوز – أربيل

أدان اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، يوم الجمعة، الهجمات التي شنتها قوات الجيش السوري على الأحياء الكوردية في مدينة حلب، واصفاً ما يجري بأنه "ظلم كبير" يُرتكب بحق الشعب الكوردي.

وذكر الاتحاد في بيان ورد وكالة شفق نيوز، "إننا ندين بشدة الهجمات والاعتداءات التي تستهدف الكورد في حلب"، مشيراً إلى أن "ما يحدث يمثل انتهاكاً صارخاً وظلماً كبيراً يمارس ضد المكون الكوردي".

وأشار البيان إلى أن "هذه الهجمات لا تمت بصلة للدين الإسلامي الحنيف، بل هي على العكس تماماً، وتتنافى مع المبادئ والنصوص الشرعية"، داعياً جميع الأطراف إلى "العمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد".

وشدّد اتحاد العلماء في بيانه، على ضرورة "تحرك المراكز الدينية في العالم الإسلامي بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص، لكسر حاجز الصمت تجاه هذه الهجمات واتخاذ مواقف واضحة تضمن حقوق جميع القوميات والمكونات".

وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، توصلتا في وقت سابق يوم الجمعة، إلى اتفاق ينص على إخراج مقاتلي الأسايش من الأحياء ذات الغالبية الكوردية في حلب إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وأوضح مصدر في الحكومة السورية لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق جاء برعاية أميركية بعد إعلان وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار يوم أمس الخميس ولغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

ووفقاً للاتفاق، سوف تسمح الحكومة السورية بخروج مقاتلي الأسايش رفقة أسلحتهم الخفيفة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بشمال شرق البلاد.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الأشرفية وبني زيد، فيما تراجعت قوات الأسايش وتحصنت في حي الشيخ مقصود مع بدء تقدم القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً من قوات الطرفين.