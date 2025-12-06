اتحاد علماء الدين في كوردستان يفند تصريحات القبانجي بشأن الإقليم: أسلوب انفعالي

شفق نيوز- السليمانية

أصدر رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله ويسي، اليوم السبت، بياناً وجّه فيه ردّاً مباشراً إلى إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، على خلفية ما طرحه الأخير في إحدى خطبه من معلومات اعتبرها ويسي "غير دقيقة وبعيدة عن الواقع" بشأن إقليم كوردستان.

وقال ويسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رجل الدين ينبغي أن يكون من أهل الإصلاح والخير، وأن يقدّم الحقيقة للناس، لا أن يدفع المستمعين نحو الانحراف الذهني بالكلام القاسي أو غير الصحيح"، مشيراً إلى أن التصريحات التي طرحها القبانجي حول الإقليم "لا تستند إلى أي أساس ولا تعكس الواقع".

وأضاف أن ما قيل في الخطبة "قد يكون ناتجاً عن معلومات وصلت بصورة غير صحيحة، أو جاء بأسلوب انفعالي غير مقصود"، مبيناً أنه "من الواجب، قبل إطلاق مثل هذه الأحكام، التحقق من دقتها والاطلاع على الواقع كما هو".

ودعا رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، إمام جمعة النجف، إلى القيام بزيارة إلى الإقليم "للاطلاع مباشرة على حالة الاستقرار والتطور فيه"، مؤكداً أن "مثل هذه الزيارة من شأنها أن تساعد في إعادة النظر وفتح السمع والبصر على الحقيقة".

وأشار ويسي في ختام بيانه إلى أن "واجب المؤسسة الدينية هو تعزيز التفاهم والوحدة، لا خلق تصورات غير صحيحة عن أي جزء من البلاد".

وكان إمام جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، قال في خطبة صلاة الجمعة، يوم أمس، إن "هناك قتالا ضاريا في إقليم كوردستان منذ اسبوع أدت إلى هدم قرى وإبادتها، وأن الحكومة المركزية مسؤولة عن حل النزاع في الإقليم لأنه جزء من العراق"، بحسب قوله.