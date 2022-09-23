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اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يعارض مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T13:48:32+0000
اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يعارض مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة

شفق نيوز/ أبدى اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اعتراضه على مشروع قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة بعد انضاجه من قبل برلمان كوردستان، وقال الاتحاد قد "نتج عنه صدى سيء".

‏وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه " بعد ظهور الكثير من الجدل بسبب مشروع قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة الذي تمت مناقشته في برلمان كوردستان نقولها من باب المسؤولية أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية و اعراف المجتمع الكوردي وسيؤثر بشكل سلبي على السلم المجتمعي".

‏ ودعا الاتحاد برلمان كوردستان إلى عدم تشريع القوانين التي تخالف الشريعة ولا تناسب المجتمع"، مؤكدا ان "تشريع القوانين هو من أجل خدمة المجتمع وليس لالحاق الضرر به".

‏وكان برلمان كوردستان قد ناقش يوم امس في جلسة له مشروع قانون مناهضة العنف الأسري حيث تضمنت الفقرة الثانية من القانون تجريم "جماع الزوج مع زوجته بالإكراه" ما تسبب بجدل بين الأعضاء.

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