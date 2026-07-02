اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يدعو أوقاف السليمانية لاتخاذ موقف ضد عبد اللطيف السلفي

شفق نيوز - أربيل

دعا اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة السليمانية إلى اتخاذ الموقف القانوني والإداري المناسب بحق التدريسي المستبعد عبد اللطيف السلفي، وذلك في أعقاب قرار وزارة التعليم العالي بعزله من الوظيفة.

موقف اتحاد علماء الدين

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، أوضح فيه أن "عبد اللطيف السلفي" ليس عضواً في الاتحاد، بل كان موظفاً وتدريسياً تقع مسؤوليته الإدارية ضمن ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي اتخذت قرارها الرسمي بهذا صدد.

عقوبة العزل وحيثيات القضية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان قد أصدرت، أمس الأربعاء، قراراً يقضي باستبعاد الأستاذ في كلية العلوم الإسلامية بجامعة السليمانية، الدكتور عبد اللطيف أحمد مصطفى (المعروف بعبد اللطيف السلفي)، نهائياً من وظيفته تحت بند "عقوبة العزل".

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت رئاسة جامعة السليمانية، في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على خلفية اتهامات وشبهات سلوكية أثيرت حول المحاضر في كلية العلوم الإسلامية، والذي يعد أحد أبرز ممثلي التيار السلفي في الإقليم.