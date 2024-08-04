اتحاد رجال كوردستان يؤشر ارتفاع حالات الانتحار والقتل بسبب المشاكل الأسرية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد "رجال كوردستان"، يوم السبت، أن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد الرجال في الإقليم تجاوز 300 شكوى منذ بداية العام الجاري.

وقال سكرتير الاتحاد برهان علي فرج، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة مراجعة وتسجيل الشكاوى العنفية ضد الرجال سجلت خلال شهر حزيران 61 شكوى عنفية، بالإضافة إلى 3 حالات انتحار و4 حالات قتل، مبينا أن إحصائيات العنف بلغت من 1 كانون الأول 2024 حتى 1 تموز 2024 في جميع فروع ومناطق إقليم كوردستان 342 حالة عنف، بما في ذلك 31 حالة انتحار و11 حالة قتل ناتجة عن المشاكل الأسرية.

وأكد فرج أن هذه الإحصائيات لم تشهد انخفاضًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يزيد من القلق حول ارتفاع عدد القتلى بسبب المشاكل العائلية وزيادة الشكاوى العنفية ضد الرجال.

وأوضح أن الأسباب وراء تفاقم المشاكل الأسرية تشمل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعتبر سببًا رئيسيًا في زيادة هذه المشاكل، حيث يُعتبر الرجل المسؤول قانونيًا عن توفير الاحتياجات المالية. وبحسب فرج، فإن تدخل أقارب الزوجة ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على أفراد الأسرة، فضلاً عن ضعف تطبيق القوانين وتراجع سلطة القضاء، كلها عوامل تسهم في تفاقم الوضع، مشيراً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمراكز الإعلامية والمؤسسات الثقافية في توعية المجتمع بمشكلات الأسر وأسبابها.

وأضاف أن على هذه الجهات البحث عن الأسباب والدوافع، وتقديمها للحكومة كمشروع لإيجاد الحلول المناسبة.

وشدد فرج على أن اتحاد رجال كوردستان هو الجهة الوحيدة في الإقليم التي تعمل على قضايا النوع الاجتماعي، وأن إحصائياته معترف بها من قبل المؤسسات الحكومية داخل الإقليم وخارجه. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة تفتقر إلى برنامج فعال لمكافحة المشاكل الأسرية، خاصة على الصعيد المالي والاقتصادي، مما يزيد من المخاوف من عدم وجود حلول كافية لهذه المشكلة.