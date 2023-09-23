اتحاد ذوي الاحتياجات يطالب بتخصيص رواتبهم من الواردات المحلية

شفق نيوز/ طالب اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، يوم السبت، حكومة إقليم كوردستان، تخصيص رواتبهم من الواردات الداخلية لحكومة الإقليم، كما دعا الخيرين ورجال الأعمال إلى دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال سكرتير اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الحالي هو أسوأ الأوضاع التي يمر بها ذوي الاحتياجات الخاصة، فمنذ نحو 70 يوم لم يتسلم ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم الشهرية التي تتراوح مابين (100 ألف إلى 150 الف ) دينار ، والتي تعد مصدر رئيسي لمعيشتهم اليومية" .

وأضاف حسين، أن "الوضع يزداد سوءاً خصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد، فالكثير من عائلات ذوي الاحتياجات الخاصة لم يرسلوا أولادهم للمدارس ليس بسبب الإضراب بل بسبب عدم امتلاكهم الأموال لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد، بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات وتأخير صرف الرواتب".

وطالب من وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان العراق بـ"تخصيص رواتب شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من الموارد الداخلية للحكومة كونها لا تتجاوز (6) مليارات دينار، وهي مبالغ قليلة جداً، لكنها مهمه لتلك الشريحة".

وخلص سكرتير الاتحاد، إلى القول إن "الكثير من رجال الأعمال الخيرين قاموا بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن ننتظر من الآخرين بمساعدة تلك الشريحة المظلومة".