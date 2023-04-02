اتحاد المنتجين يفتح النار على قريب لطالباني ويستغيث: انقذونا من مافيات السلطة

شفق نيوز/ اطلق فرع السليمانية لاتحاد المنتجين في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، نداء استغاثة لانقاذ المنتجين مما اسماه مافيات السلطة في السليمانية، منددا بالتهجم الذي حصل من عضو برلمان كوردستان هاورى ملا ستار على شركة ساوث كوردستان.

وجاء في بيان للفرع ورد لوكالة شفق نيوز انه يدين بشدة الهجوم غير الشرعي الذي شنه عضو برلمان كوردستان هاورى ملا ستار الذي استخدم عشرات الحمايات لمهاجمة احد المنتجين في مدينة السليمانية وتشويه سمعتها.

وأضاف ان القضية لدى الفرع منذ شهرين وكان يبحث عن حل لها، الا انه للاسف ان البرلماني المذكور عدا عن كونه لا يملك اي حق غير انه كان يريد تهديد ووعيد واستعمال القوة لكي لا يدفع مبلغ 50 الف دولار من مجموع سعر وحدة سكنية وهو مبلغ ليس بالهين بالنسبة للمستثمرين.

وتابع انه للاسف ان البرلماني التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وعديل رئيس الحزب بافل طالباني ليس ملتزما بالقانون فقط بل يستغل قوة وسلطة وعلاقاته مع طالباني للهجوم على الناس.

واطلق البيان استغاثة لجميع اهالي كوردستان راجيا انقاذ المنتجين من مافيا السلطة في السليمانية، مبينا انه اذا استمر الوضع على ماهو عليه فانهم سيضطرون تعليق اعمالهم في السليمانية واللجوء الى مدينة اربيل والمناطق الاخرى في الاقليم التي ترى فيها سلامة استمرار عملهم وتطوير اعمالهم واستثماراتهم.