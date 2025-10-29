اتحاد المصدرين والمستوردين: رفع الحظر التركي عن الرحلات مع مطار السليمانية يعزز الاقتصاد

شفق نيوز- السليمانية

أكد اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن قرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية التركية باتجاه السليمانية شكّل خطوة "مهمة ستنعكس "إيجاباً" على مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وقال مصطفى الشيخ عبد الرحمن، رئيس الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن "رفع الحظر سيساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل التواصل مع تركيا في شتى المجالات"، مبيناً أن "الخطط الاستراتيجية للعلاقة التجارية والاقتصادية بين الجانبين مبنية على أسس علمية دقيقة، وكان للاتحاد دور فعّال في تطويرها خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "اتحاد المصدرين والمستوردين يتبنى حالياً رؤية جديدة تهدف إلى تنسيق اللقاءات المشتركة بين الشركات والمستثمرين الأتراك ونظرائهم في إقليم كوردستان، ولا سيما في محافظة السليمانية، من أجل تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي".

وأشار عبد الرحمن، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد انتعاشاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "فترة إيقاف الرحلات الجوية التركية نحو السليمانية كانت قد أثّرت سلباً على الواقعين الاقتصادي والتجاري وحتى السياحي في المحافظة، إذ أن كثيراً من الأنشطة المرتبطة بالسفر والتبادل التجاري، وخصوصاً في مجالات الإلكترونيات والسياحة، كانت تواجه عراقيل بسبب توقف الرحلات الجوية".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الخميس (9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري)، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية، بعد طلب من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن السلطات التركية قررت رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى المطار، وذلك بعد إزالة إشعار الحظر "NOTAM" من الموقع الدولي الخاص بإشعارات الطيران.

يذكر أن أنقرة قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في الثالث من نيسان/أبريل 2023، مبررة القرار باستخدام المطار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ووجود تهديدات تمس أمن الطيران.