اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان: نسعى لتحويل الإقليم إلى مصدر للمنتجات

شفق نيوز/ أكد اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنه يسعى لتحويل الإقليم إلى أن يكون منتجاً بدلاً أن من يكون مستورداً فقط.

وقال رئيس الاتحاد، شيخ مصطفى عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والدول المجاورة مهم جداً لتعزيز الأوضاع الاقتصادية، ونحن نحتاج إلى الاهتمام بمنتجاتنا المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج والبدء بتصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج".

وأضاف "نحن نسعى للتعاون مع الشركات التركية للاستثمار في مدينة السليمانية وسنوفر لها جميع التسهيلات اللازمة، وهذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتطوير اقتصاد إقليم كوردستان".

وبين عبد الرحمن أن "حجم التبادل التجاري السنوي مع تركيا يبلغ 10 مليارات دولار، ومع إيران 6 مليارات دينار، ونسعى الآن إلى أن نتحول لنكون منتجين ومصدرين أيضاً".