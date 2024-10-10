اتحاد الغرف التجارية العراقية تعقد اجتماعاً "مثمراً" مع حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد اتحاد الغرف التجارية العراقية، يوم الخميس، اجتماعا اقتصاديا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "هذا الاجتماع جزء من اجتماعات حكومة الإقليم ويأتي ضمن جهود حكومة الاقليم لبناء أفضل علاقة بين اقليم كوردستان والعراق".

واضاف ان " الاجتماع كان ناجحا ومثمرا، و تم التطرق الى العلاقة التجارية بين الجانبين".

وتابع صباح "عقدنا سابقا اجتماعا مع المجلس الوزاري الاقتصادي وعقبه اجتماع آخر لوفد إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية"، مؤكدا انه " اتفقنا على عقد اجتماع آخر في مجلس الوزارة بإقليم كوردستان ".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الاجتماع تضمن مشاركة 19 من رؤساء الغرف التجارية العراقية .