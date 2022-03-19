اتحاد الدين الإسلامي بالإقليم ينتقد إيران: يتهموننا بالعلاقة مع إسرائيل وهم يفتحون معابد لليهود

شفق نيوز/ انتقد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان الملا عبد الله ويسي، يوم السبت، بشدة الاتهامات التي تكيلها إيران للإقليم بشأن العلاقة مع إسرائيل، وقال إن هذه الدولة تفتح المعابد لليهود في عاصمتها طهران في وقت ترفض بناء مسجد واحد لأهل السُنّة والجماعة هناك.

وقال الملا ويسي في كلمة له خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر الدولي الثالث لـ(منبر الأقصى) الذي انعقد في اسطنبول، "نؤكد كما أكدنا عليه سابقا ان احفاد صلاح الدين سائرون على نهجه وعقيدته في حبهم للأقصى"، مردفا بالقول ان "هناك الكثير من الافتراءات الكاذبة والاتهامات الباطلة التي تثار بين الحين والآخر حول الكورد في علاقتهم بإسرائيل إلى أن وصل الحال بأن تقوم إيران في الـ13 من هذا الشهر بقصف بعض المناطق السكنية في اربيل بذريعة ضرب اليهود الاسرائيليين".

وأضاف "أن الذين يتهموننا بهذه التهم هم الذين فتحوا معابد لليهود في طهران ولم يقبلوا بفتح مسجد واحد للسنة هناك، ومن صنيعهم أن من لا يواليهم يختلقون له الافتراءات و يكيلوا له التهم الباطلة التي لا يمكن قبولها".

وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم إن الدول التي تتهمنا بالعلاقات مع إسرائيل يريدون إبعادنا عن المجتمع السني، وأن يحشدوا الدول العربية ضدنا".