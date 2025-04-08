اتحادهم: 25 ألف متقاعد في اقليم كوردستان لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 4 أشهر

شفق نيوز/ في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعصف بإقليم كوردستان، يعاني آلاف الموظفين المحالين إلى التقاعد حديثاً، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مما فاقم أوضاعهم المعيشية وأثار موجة من الاستياء بين صفوفهم.

وقال صادق شيخ عثمان، المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 25 ألف موظف قد أُحيلوا إلى التقاعد منذ بداية العام الجاري بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد في الإقليم".

وأشار إلى أن "هؤلاء المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أي لمدة تزيد عن أربعة أشهر".

وأوضح شيخ عثمان أن "قانون التقاعد ينص صراحة على أنه عند إحالة الموظف إلى التقاعد، يجب صرف مكافأة مالية له تعادل راتب ستة أشهر كتعويض عن فترة الانتقال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بإحالته".

ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن "أيّاً من هؤلاء المتقاعدين لم يتلقَ المكافأة المقررة قانونيًا حتى الآن"، مضيفًا أن "الاتحاد لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذا التأخير".

وبيّن أن "هذا الوضع أثر بشكل كبير على الأحوال المعيشية للموظفين المتقاعدين، حيث يواجه العديد منهم صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط غياب أي دعم حكومي ملموس".

وفي ظل استمرار غموض مصير مستحقات المتقاعدين، تتعالى الأصوات المطالبة بسرعة التدخل لصرف رواتبهم ومكافآتهم القانونية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الاجتماعية إذا ما استمر هذا الوضع على حاله دون حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية في إقليم كوردستان.