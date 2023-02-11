"ابراهيم الخليل" يسجل انخفاضاً كبيراً في التبادل التجاري مع تركيا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الجمارك في معبر "ابراهيم الخليل" بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، يوم السبت، بانخفاض نسبة التبادل التجاري في المعبر مع تركيا.

وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن " نسبة التبادل التجاري في المعبر مع تركيا انخفض بنسبة 70 إلى 80%، وذلك منذ يوم السادس من شهر شباط الجاري، حيث ضرب الزلزال مدنا تركية".

ومن بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض التبادل التجاري، فضلا عن الزلزال أشار البيان، إلى "عدم استقرار صرف الدولار الأمريكي".

وفجر الاثنين الفائت، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.