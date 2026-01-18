ابتزاز بالفيديو.. أسايش أربيل تطيح بعصابة تصور ضحايا جرائمها

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين متورطين بارتكاب جرائم سلب وابتزاز في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد ورود عدة بلاغات عن حوادث سلب وابتزاز طالت عدداً من المواطنين، حيث أقدم أشخاص مجهولون على الاعتداء عليهم وتهديدهم، والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات كانت بحوزتهم، باشرت على الفور فرقنا الأمنية بإجراء المتابعة والتحري وجمع المعلومات اللازمة".

وأضافت أنه "وبناءً على أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق المختص في أسايش أربيل، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في ارتكاب هذه الجرائم، وهم كل من (د، د، أ) و(أ، م، خ)، و(ع، ك، س)".

وأشارت إلى أن "المتهمين كانوا أثناء تنفيذ جرائمهم يقومون بالإساءة إلى الضحايا وتصويرهم بالفيديو، لاستخدام تلك المقاطع كوسيلة تهديد وابتزاز، بهدف منع الضحايا من تقديم شكاوى قانونية بحقهم".