ابتداءً من 5 أيار المقبل.. حلبجة تصبح رسمياً المحافظة الـ19 في العراق

شفق نيوز/ أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، أن رئيس الجمهورية سيصادق اليوم الثلاثاء، على قانون تحويل حلبجة إلى محافظة اتحادية، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الخامس من أيار/مايو المقبل، لتصبح بذلك المحافظة الـ19 في العراق.

وذكر آمانج رحيم، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قانون تحويل حلبجة إلى محافظة في جمهورية العراق الاتحادية سيتم التصديق عليه اليوم من قبل رئاسة الجمهورية، ومن المقرر نشره في عدد يوم الاثنين المقبل من الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)".

وأوضح، أنه "بموجب المادة الرابعة من القانون، يدخل القانون حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في يوم الاثنين المصادف 5 أيار/مايو 2025، لتصبح حلبجة فعلياً المحافظة التاسعة عشرة في العراق".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت بالأغلبية في جلسة الرابع عشر من نيسان/أبريل الجاري على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة اتحادية، في خطوة اعتُبرت تاريخية لتثبيت مكانة المدينة التي تحمل إرثاً نضالياً وإنسانياً كبيراً.

وبهذا القرار، تطوي حلبجة صفحة طويلة من الانتظار، وتدخل مرحلة جديدة من التمثيل الإداري الكامل ضمن النظام الاتحادي العراقي، بما يمنحها استحقاقاتها القانونية والتنموية كغيرها من المحافظات العراقية.