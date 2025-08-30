ابتداءً من اليوم.. الكهرباء 24 ساعة في السليمانية وتوقف أكثر من 600 مولدة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية كهرباء السليمانية، اليوم السبت، عن تجهيز المدينة بالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة ابتداءً من اليوم، مؤكدة توقف مئات المولدات الأهلية بعد دخول المشروع حيز التنفيذ.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع أحياء مركز السليمانية، بما في ذلك خمس مناطق و32 حياً سكنياً، ستتمتع بالكهرباء المستمرة من اليوم".

وأضاف البيان أن "قضاء قرداغ والقرى المحيطة به، إضافة إلى ناحية عربت وقراها، ستزود بالكهرباء على مدار الساعة ابتداءً من مساء اليوم".

وأشار إلى أن "351 ألف مشترك وقرابة مليون و450 ألف مواطن في محافظة السليمانية استفادوا من مشروع الإنارة الجديد"، مبيناً أن "تنفيذه أدى إلى إيقاف أكثر من 600 مولدة كهربائية في عموم المحافظة".