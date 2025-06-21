ابتداء من الغد .. كوردستان تقطع الإنترنت صباحاً خلال فترة الامتحانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن قرار قطع خدمة الإنترنت صباحًا في عموم مدن الإقليم تزامنًا مع انطلاق الامتحانات الوزارية، وذلك للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خدمة الإنترنت ستتوقف يومياً اعتباراً من يوم الأحد 22 حزيران 2025، من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 7:45 صباحاً، ويشمل القطع خطوط الإنترنت كافة، إضافة إلى حظر إرسال الرسائل متعددة الوسائط (MMS)، خلال أيام الامتحانات فقط".

وأكدت الوزارة استمرار تفعيل خدمة الإنترنت في بعض المواقع الحيوية، التي لا يجوز تعطيلها بأي حال من الأحوال، وهي مركز معلومات "حسابي" في شارع 32 بمنطقة بارك، وجميع أجهزة الصراف الآلي (ATM)، والمصارف كافة، ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين، ومراكز البيانات الخاصة بمشروعي "روناكي - النور" و”العداد الذكي".

وبينت الوزارة أن "هذا القرار، يأتي استجابة لطلب رسمي سنوي من وزارة التربية، بهدف ضمان سير الامتحانات ومنع محاولات الغش أو أي تجاوزات قانونية قد تخلّ بعملية التقييم".