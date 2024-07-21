أربيل  تعتزم تنفيذ مشروع استراتيجي لإعادة تأهيل المياه المهدورة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الأحد، عزمها تنفيذ مشروع استراتيجي لاعادة تأهيل المياه في المحافظة بالتعاون مع شركة يابانية.

وقال إعلام المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ اربيل اوميد خوشناو، استقبل اليوم، رئيس وكالة جايكا اليابانية حيث ناقشا في الاجتماع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المياه في أربيل".

واضاف ان "مشروع اعادة تأهيل المياه هي من المشاريع الاستراتيجية لحكومة اقليم كوردستان بميزانية 288 مليون دولار والتي ستقوم وكالة جايكا بتنفيذ المرحلة الأولى منه".

واوضح ان "المشروع يقوم على أساس اعادة تأهيل المياه المهدورة من المنازل والاستفادة منها في المتنزهات والبساتين بطريقة عصرية".