أربيل تباشر بحملة اعتقال المتسولين والعرّافين

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اعتبارا من اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على المتسولين والعرّافين، والباعة المتجولين الذين يعملون أمام معارض السيارات، وقرب اشارات المرور.

ووفقا لكتاب صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة اربيل، فإنه انطلاقا من مطالب وشكاوى المواطنين ومن أجل القضاء على الظواهر غير الحضارية وفي إطار حملة منع الحوادث غير المرغوب فيها والبعيدة عن الآداب العامة وبسبب المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات باشرت شرطة اربيل حملة اعتقال المتسولين والعرافين وكل من يعمل أمام معارض بيع وشراء السيارات والأطفال والمراهقين الذين يبيعون البضائع قرب اشارات المرور.

وأشار الكتاب، إلى أن الحملة ستتواصل، وسيتم اعتقال جميع النساء المتواجدات في المنطقة الصناعية في جنوب وشمال أربيل بحجة التسول والعرافة، وجميع الأطفال والمراهقين الذين يبيعون البضائع في إشارات المرور والذين يعملون أمام معارض السيارات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.