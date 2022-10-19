"i24 news": تيار في حركة طالبان يبدي انفتاحا لإقامة علاقات مع إسرائيل

شفق نيوز/ ذكرت محطة "i24 news" الإسرائيلية، إن مسؤولاً أفغانياً أكد أن تياراً في حركة طالبان أبدى انفتاحا على إقامة علاقات مع إسرائيل، لتقوية حكم الحركة وتعزيز علاقاتها مع القوى المؤثرة في العالم بما فيها إسرائيل.

ونقلت القناة عن مسؤول أفغاني لم تسمه، واكتفت بالإشارة إلى أنه شارك في مناقشات مع صناع القرار ووزراء من داخل حكومة طالبان، قوله إنه "في المراحل الأولى، أفغانستان مهتمة بإقامة علاقات سرية، ورؤية هذه المفاوضات تؤتي ثمارها خلال السنوات القادمة".

وأضاف أن "الهدف النهائي لهذا الجهد من داخل طالبان هو التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين، لأنهم يريدون تقوية نظامهم والحفاظ عليه، لذلك هم بحاجة إلى تكوين علاقات قوية مع القوى العظمى في المنطقة، ويرون في إسرائيل دولة مؤثرة".

وتابع المسؤول الأفغاني، "هذه السياسة لا تمثل توجها رسميا من حكومة طالبان، بل هي رأي يتبناه أفراد داخل الحركة"، فيما أشارت القناة العبرية إلى أن الخارجية الإسرائيلية لم ترد على هذه الأنباء.

وتعاني طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عام، من عزلة دولية، وسط اتهامات لها بتقييد الحريات ومنع الفتيات من الحصول على حقهن في التعليم.