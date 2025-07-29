SVR: محادثات أمريكية بريطانية لاستبدال زيلينسكي بزالوجني

شفق نيوز- موسكو

كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية "SVR"، يوم الثلاثاء، عن بحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضافت الوكالة أن المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني.

وذكرت الاستخبارات الروسية أن واشنطن ولندن قررتا ترشيح زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا، مضيفة أن "استبدال زيلينسكي أصبح شرطاً أساسياً لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة"، بحسب تعبيرها.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية زيلينسكي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وسبق أن أكدت واشنطن أنها تريد من كييف إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت كييف من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال علناً إنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، وإن الرئيس الأوكراني لا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل.