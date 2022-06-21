CNN: إيران ترفع حالة التأهب استعداداً لهجمات اسرائيلية وبايدن سيبحث كبح جماح طهران

شفق نيوز/ ذكرت شبكة سي أن أن الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن إيران رفعت تأهب قوات دفاعها الجوي استعداداً للرد على هجمات إسرائيلية محتملة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن "إسرائيل كثفت هجماتها على أهداف نووية إيرانية"، مشيرين الى ان "إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تنتهج عدم التدخل بعمليات إسرائيل في إيران ولم تطلب بشكل مباشر إيقافها".

وأضاف المسؤولون، أن "إيران رفعت تأهب قوات دفاعها الجوي وهو مؤشر محتمل على أنها تستعد للرد".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله، إن "الوضع في إيران يزداد سخونة وعلى حلفائنا أن يطمئنوا لأننا نتعامل مع الأمر بجدية".

وتابع المسؤول الأمريكي، "نحن ملتزمون بالتشاور مع شركائنا الإقليميين بشأن سياستنا تجاه إيران".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "إدارة بايدن ستواصل الضغط الاقتصادي على إيران في حال فشل العودة للاتفاق النووي".

وفيما يتعلق بجولة بايدن الى الشرق الأوسط، قال مسؤولون أمريكيون وفقاً لسي ان ان، "نأمل من الشركاء في الشرق الأوسط خلال رحلة بايدن إبداء مقترحات لكبح جماح إيران".

وأمس الإثنين، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن تكثيف إسرائيل عملياتها ضد المنشآت النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جزء من استراتيجية جديدة سميت "عقيدة الأخطبوط"، مبينة ان "استراتيجية رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت تهدف لنقل المعركة ضد طهران إلى داخل الأراضي الإيرانية".

ولفتت الى أن "إسرائيل صعدت حملة هجماتها عبر استخدام طائرات مسيرة صغيرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية".