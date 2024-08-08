CNN: حزب الله يخطط لشن هجمات على إسرائيل بشكل مستقل عن إيران

شفق نيوز/ نقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مصدرين قالت إنهما "مطلعين على المعلومات الاستخباراتية"، أن "حزب الله" اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وأضاف مصدر أن "حزب الله" يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية قيامها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ CNN.

وقال المصدر الثاني إن "حزب الله" قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين "حزب الله" وإيران في الوقت الحالي.

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي، وذلك قبل يوم واحد من عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.